Rubano portafoglio ad una anziana ma sono subito scoperti e denunciati

Alessandria – Con l’accusa di ricettazione la Squadra Volante della Questura di Alessandria ha denunciato tre uomini di nazionalità rumena tra i 23 i 27 anni, individuati lo scorso giovedì pomeriggio a bordo di una Golf Volkswagen di colore blu in via San Giovanni Bosco.

Ad insospettire gli agenti l’atteggiamento dei tre, fermati in auto per un controllo nella zona di via Casalbagliano.

Due di loro sono risultati con a carico numerosi pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro il patrimonio. Per questo la Polizia ha proceduto alla perquisizione e ha poi trovato un portafogli da donna con all’interno 260 euro e alcuni documenti di proprietà di una anziana signora residente ad Alessandria.

Non essendo in grado di giustificare il possesso del portafogli, in base ad accertamenti, è risultato che lo stesso era stato rubato poco prima mentre la proprietaria stava effettuando un prelievo al bancomat di una filiale in corso Acqui.

Nei confronti di uno dei tre è stato notificato il divieto di ritorno nel Comune di Alessandria per tre anni.