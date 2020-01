A fuoco appartamento al quinto piano a Tortona

Tortona – Intervento dei Vigili del Fuoco, oggi pomeriggio, Tortona per spegnere l’incendio divampato oggi intorno alle 14 in un appartamento al quinto piano di uno stabile in piazzale Porta Ticinese. Il proprietario, un uomo di circa 50 anni, ha riportato delle ustioni alla fronte ed è stato immediatamente condotto all’Ospedale di Tortona.

Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Tortona e la Polizia Municipale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sembra che le fiamme si siano sprigionate dalla camera da letto a causa di una candela lasciata accesa e poi abbiano coinvolto il resto dell’appartamento.

Il proprietario non si sarebbe accorto subito del pericolo perché si era addormentato.

I pompieri hanno fatto evacuare anche i residenti del sesto piano che successivamente sono stati fatti rientrare.