A Gavi si sono dimessi otto consiglieri ed in Comune è arrivato il Commissario

Gavi – Il Comune di Gavi sarà guidato da un commissario fino alle primavera del 2020. È questa la conseguenza delle indagini che, pochi giorni fa, hanno coinvolto il vice sindaco della città piemontese, Nicoletta Albano, 54 anni, già sindaca della capitale della Val Lemme per tre mandati (dal 1995 al 1999, dal 2006 al 2011 e dal 2011 al 2016), per concussione nei confronti del primo cittadino, Rita Semino, 86 anni (le due donne insieme nella foto tratta dal web), eletta nel 2016 ed ex sindacalista della Cisl.

Lo scorso 24 gennaio otto consiglieri comunali , hanno rassegnato le dimissioni.

Il Viceprefetto Vicario Reggente, Paolo Ponta, ha quindi sospeso il Consiglio Comunale di Gavi, per dimissioni della metà più uno dei membri, e nominato il Vice Prefetto Aggiunto, Maria Clara Callegari, come commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente fino al prossimo turno elettorale utile.

Secondo quanto scoperto dai Carabinieri di Novi Ligure, al comando della capitana Marzia La Piana, le dimissioni della sindaca Rita Semino sarebbero la conseguenza dei persistenti contrasti con la vice sindaca Nicoletta Albano, che ha una lunga carriera politica alle spalle, essendo stata consigliere regionale per Forza Italia dal 2000 al 2005, sindaca di Gavi, sempre per Forza Italia, per tre mandati di cui due consecutivi (dal 2006 al 2016).

Una politico di alto livello, insomma, abituata a comandare e ad imporsi per cui il reato di cui dovrebbe rispondere nasce proprio dal fatto che era lei a decidere costringendo la sindaca Semino ad eseguire le sue disposizioni. Infatti, nella fattispecie, il reato deriva da una pressione indebita, in questo caso della Albano sulla Semino, a proposito di molte scelte politiche. Per questo reato è prevista la reclusione da sei a dodici anni (arti. 317 del codice penale).

Voci, maligne, di corridoio dicono che le due donne erano d’accordo fin dall’inizio (siamo nel giugno 2016), e la signora Semino, pur sapendo perfettamente cosa stava facendo, aveva accettato di farlo.

Ma, ovviamente, queste sono voci.

Di concreto, adesso, c’è che Gavi non ha un sindaco e non lo avrà fino al prossimo turno elettorale utile.