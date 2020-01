L’Alessandria sonda più piste per cercare un nuovo attaccante: spuntati i nomi di Barbuti, dal Fano, e Romero, dal Sudtirol

Alessandria – Si fanno strada altri nomi per l’attacco dell’Alessandria Calcio in questa fase di calciomercato invernale.

Dopo le indiscrezioni su Simone Guerra dal Vicenza, nelle ultime ore sono spuntati anche i nomi di Riccardo Barbuti (foto in alto), classe ’92, dal Fano e Niccolò Romero (foto a lato), anche lui classe ’92, in uscita dal Sudtirol dove in questa stagione non ha ancora segnato in 16 presenze, a più riprese avvicinato al club grigio oltre che a diverse altre società di serie C.

Pare immediatamente tramontata, invece, la pista che conduceva ad Alessandro Rosina, 36 anni, trequartista attualmente in forza alla Salernitana.