Rapina market di dolciumi a Vercelli, incastrato dalle telecamere

Vercelli – Non è bastato il cappuccio scuro del giubbotto calato sul volto. Gli uomini della Squadra Mobile di Vercelli sono riusciti a risalire all’autore della rapina compiuta domenica scorsa all’Odstore, un grande market di dolciumi che sorge nell’area commerciale di Porta Torino.

Ad incastrarlo sono state le immagini delle telecamere del negozio che si sono rivelate molto utili per gli inquirenti che hanno potuto, così, far scattare la manette ai polsi di un quarantaquattrenne residente in città, in corso Prestinari.

L’uomo, domenica scorsa intorno alle nove del mattino, entrato nel negozio aveva iniziato a girare tra gli scaffali.

Poi, dopo essersi coperto il volto, si era diretto alla cassa tenendo in mano un pacchetto che sembrava aver acquistato. Ma invece di tirare fuori il portafogli dalle tasche per pagare la merce, aveva estratto una pistola. La commessa impaurita davanti all’arma aveva lasciato la postazione ed era scappata. Allora il rapinatore aveva forzato il cassetto del contante, ci aveva infilato le mani dentro e arraffato i contati. Il bottino alla fine è di circa 200 euro. Poi era uscito.

A quel punto era partita la chiamata alla sala operativa della Questura. Sul posto erano intervenuti gli uomini della squadra volante e quelli della squadra mobile che avevano cominciato subito a raccogliere le tracce. Ascoltati alcuni testimoni e acquisite le immagini dal circuito di sorveglianza del negozio oltre che quelle delle telecamere nelle vicinanze.

Fondamentali alcuni particolari, come una fossetta sul volto del rapinatore ed un grosso anello che porta al dito. Elementi che hanno indirizzato gli uomini, coordinati da Gianluca Tuccillo verso una pista concerta.

Ad essere arrestato, alla fine, è stato un quarantaquattrenne residente con tutta la famiglia in corso Prestinari.

Gli inquirenti hanno trovato gli indumenti e le scarpe indossate al momento della rapina. Nessuna traccia dell’arma, che però dai video pare essere vera. Il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere che è stata concessa. Il rapinatore è stato portato in carcere a Vercelli.