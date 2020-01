Ventiquattrenne di ritorno dalla Cina con sintomi influenzali ricoverata in isolamento all’ospedale di Alessandria

Alessandria – Una ragazza di ventiquattro anni è stata ricoverata, mercoledì pomeriggio, nel reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Alessandria.

La giovane, italiana, è rientrata dopo sei mesi trascorsi a Shanghai e presentava sintomi influenzali.

Dal pronto soccorso la giovane è stata trasportata nel reparto Malattie Infettive secondo protocolli standardizzati che prevedono il percorso di isolamento del paziente dall’accesso fino al ricovero.

Non è ancora chiaro quale sia il problema della ragazza. Per estrema sicurezza sono comunque scattate le procedure previste in questi casi. I medici procederanno agli accertamenti clinici.