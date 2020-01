Controlli straordinari della Polizia contro i furti nel Casalese e davanti alle discoteche per evitare le stragi del sabato sera

Alessandria – Controlli straordinari, da parte della Questura di Alessandria, per la prevenzione e repressione dei reati predatori nella zona di Casale Monferrato.

Gli equipaggi hanno effettuato diversi posti di controllo nelle vie del centro cittadino, nelle adiacenze dei supermercati e centri commerciali, dove non di rado si è rilevata la presenza di parcheggiatori abusivi e questuanti molesti, nonché nelle vicinanze della SP 55 (Casale- Valenza) in prossimità del ponte autostradale.

Nel complesso sono state identificate 30 persone di cui quattro di nazionalità straniera e quattro con precedenti di polizia e penali. Sono stati controllati, inoltre, sedici veicoli ed eseguiti due posti di controllo.

Controlli anche da parte della Polizia Stradale alessandrina nelle vicinanze di discoteche e locali notturni per evitare incidenti stradali determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti nonché dalla contestuale violazione delle norme che regolano la velocità.

Tra sabato 25 e domenica 26 gennaio, tra l’una di notte e le sette del mattino, grazie all’impiego di tre pattuglie e di personale Medico e Infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Alessandria, sono state complessivamente controllate trentasette persone di cui cinque fermate alla guida sotto l’influenza di alcolici e sostanze stupefacenti.

A seguito dell’attività svolta, sono state ritirate cinque patenti e decurtati complessivamente 50 punti.

Tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria e segnalati al Prefetto per i provvedimenti di competenza.