Milano – Il gigante svedese dei mobili per la casa, Ikea, ha deciso di chiudere temporaneamente tutti i punti vendita che operano nel Paese asiatico, dopo la diffusione dell’epidemia del Coronavirus. La decisione arriva all’indomani della comunicazione della chiusura di metà degli store. Il colosso svedese conferma di essere al lavoro con le autorità locali di città e le aree in cui opera e di “agire in linea con le loro raccomandazioni mentre si evolve la situazione”.