Da Comune di Alessandria

Lavori stradali di scavo per la realizzazione dell’impianto di Teleriscaldamento cittadino al rione “Europista”



Alessandria – Per la necessità di consentire lo svolgimento dei lavori stradali di scavo per la posa di tubi in corso Romita, dalle ore 8:30 del 30 gennaio, per un periodo quantificato in 40 giorni e comunque fino al termine dei lavori, saranno istituiti il divieto di transito e di fermata con rimozione forzata in corso Romita (semicarreggiata nord-ovest), nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via Parnisetti. Contestualmente vigerà l’obbligo di svolta a destra in corso Romita ai veicoli provenienti da via A. De Gasperi .

Durante l’esecuzione dei lavori e delle interdizioni al transito veicolare, i residenti e/o le attività economiche potranno accedere alle proprie abitazioni/attività, in funzione dell’avanzamento del cantiere e secondo le effettive fasi di realizzazione, tramite percorsi alternativi opportunamente segnalati.

Saranno, inoltre, prorogate le ordinanze 835/19 e 843/19 per ultimare i lavori stradali di scavo per la posa tubi, già avviati. Pertanto, dalle ore 20 del 30 gennaio per un periodo quantificato in 40 giorni e comunque fino al termine dei lavori sarà istituito il divieto di transito in:

– via Tonso nel tratto compreso tra via de Gasperi sino all’intersezione con via San Giovanni Bosco;

– via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra il numero civico 57 e via Tonso.

Compatibilmente con le fasi operative dei lavori, sono esclusi dal divieto i veicoli dei residenti che accedono ai passi carrabili ivi presenti.

Vigerà, inoltre, il divieto di fermata con rimozione forzata nei seguenti tratti:

– via Tonso , ambo i lati per uno sviluppo di 30 metri lineari a partire dall’intersezione con via S. G. Bosco;

– via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra il numero civico 57 e via Tonso.

Sarà posto in atto un restringimento della carreggiata di via Alcide de Gasperi, limitatamente al tratto compreso tra via Tonso e via Don Canestri. La circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia avverrà su due corsie appositamente predisposte senza mai sospendere la circolazione veicolare. Contestualmente sarà istituito il limite massimo di velocità a 20 Km/h e il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati della carreggiata interessata ai lavori stradali.