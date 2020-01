Il depuratore del Quartiere Orti continua a fare una puzza insopportabile

Alessandria (Max Corradi) – Il depuratore del Quartiere Orti torna a puzzare. È di ieri sera l’ultima segnalazione di alcuni abitanti della zona esasperati che denunciano l’uscita di forti miasmi dall’impianto che ha sede nell’area del Ponte Forlanini. Un nostro lettore che abita lì ci ha scritto: “Si sente un odore insopportabile che rende l’aria irrespirabile pregiudicando pesantemente la qualità della vita”. Secondo quanto denunciato dai residenti la situazione è diventata intollerabile al punto di “non poter portare i figli a fare una passeggiata o invitare a cena amici”.

“Vi prego – si legge ancora nella e mail che ci è arrivata – di portare a conoscenza delle sedi competenti il nostro oramai insostenibile disagio”.

A questo proposito è di pochi giorni fa la notizia che, in seguito ai controlli settimanali effettuati dal laboratorio interno dell’azienda relativi alla qualità dei reflui in ingresso al depuratore di Alessandria Orti, l’Amministratore Unico di Amag Reti idriche, Alfonso Conte (nella foto de “Il Piccolo”), ha presentato un esposto querela contro ignoti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. I controlli hanno, infatti, rilevato valori eccessivi dei tensioattivi, esattamente 34 milligrammi per litro contro i 4 massimi consentiti. In questo senso è stata avviata una campagna di monitoraggio della rete fognaria per individuare i responsabili degli scarichi illeciti.