L’inferno di una diciottenne serba, vittima di un marito violento e salvata dalla Polizia

San Michele – Una violenza brutale che durava ormai da qualche anno ma da cui è stata salvata grazie all’intervento degli uomini della Squadra Mobile di Alessandria.

Al centro della vicenda una ragazza di 18 anni di origine serba, madre di tre bimbi piccoli, residente a San Michele, salvata dalla violenza del marito, un connazionale di 19 anni.

Lui la voleva “educare”, come aveva raccontato ad un vicino di casa, e per farlo la colpiva con schiaffi, calci e la portava anche sulle rive del Tanaro per sfogare la sua violenza, lontano da occhi e orecchie indiscrete. L’ha presumibilmente portata in quel luogo anche lo scorso 17 gennaio, dopo averla scaraventata giù dalle scale e trascinata per i capelli dentro l’auto.

Il motivo della brutale violenza era che lui voleva delle sigarette. Lei aveva chiesto tempo per vestirsi ma l’uomo l’aveva prima schiaffeggiata, poi, quando lei aveva provato a rifugiarsi da una vicina, l’aveva presa a calci e trascinata a forza in auto.

Poi due ore terribili nella macchina dove la giovane è stata presa a pugni tanto da riportare un trauma cranico oltre ad uno zigomo e le ossa del naso fratturati.

Per fortuna i poliziotti della Squadra Mobile, allertati dai vicini di casa della coppia, lo scorso 17 gennaio sono riusciti a rintracciare la vettura mentre entrava in una stazione di servizio e trarre in salvo la donna.

Il marito ha provato a negare l’evidenza, ma la violenza sul volto tumefatto della donna era un prova schiacciante. Inoltre, lui stesso, sfogandosi sulla giovane moglie aveva perso l’unghia di una mano.

I successivi accertamenti della Polizia hanno poi permesso di ricostruire la drammatica quotidianità della donna: schiaffi, calci e anche penne conficcate con violenza nelle gambe.

Ma adesso, grazie alla Polizia, la giovane è in luogo sicuro.

Lui, nonostante la giovane età già denunciato per reati contro il patrimonio, spaccio di droga e per rapina e violenza sessuale nei confronti di una donna rumena, è invece in carcere, accusato di sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni.