Non è affetta da Coronavirus la paziente alessandrina ricoverata ieri al suo ritorno da Shangai

Alessandria – Pericolo rientrato all’ospedale di Alessandria dove da ieri è ricoverata una giovane alessandrina di 24 anni dopo che era rientrata in Italia da Shangai con la febbre. Dopo essere stata in isolamento come da protocollo nel reparto Malattie infettive, i medici hanno reso noto che non si tratta di un caso di Coronavirus come risulta chiaramente dalle analisi effettuate. La giovane donna, come previsto dalla procedura ministeriale, era stata trattenuta e ricoverata in misura precauzionale. C’è da dire anche che Shanghai non è fra le zone a rischio, anche se la giovane presentava sintomi influenzali simili a quelli del pericoloso virus.