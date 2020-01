Parte da Milano il programma di divulgazione per conoscere meglio la sindrome Charge

Milano (Sonia Oliva) – Negli spazi dell’osteria La Tela, un bene sottratto alla criminalità organizzata e affidato al Comune di Rescaldina, in provincia di Milano, domenica 2 febbraio si terrà l’assemblea nazionale dell’associazione italiana per la divulgazione di informazioni e il sostegno di famiglie e persone con sindrome Charge. Un appuntamento importante che richiamerà i soci da tutta Italia e dalla vicina Svizzera, per fare il punto dell’attività associativa e lanciare nuovi progetti. L’obiettivo dell’associazione è duplice. Da una parte far conoscere una patologia complessa ed estremamente disabilitante che colpisce un bambino ogni 10-12mila, e che costringe a frequenti interventi chirurgici e richiede spesso assistenza continua; dall’altra, aiutare concretamente i familiari delle persone con sindrome Charge, condividendo informazioni e creando opportunità di sostegno. «Ci ritroviamo in quella che possiamo considerare come la nostra “seconda casa”: La Tela ci ha infatti visti nascere e crescere, aprendo le sue porte al nostro progetto sociale», premette il presidente di Mondo Charge, Luigi di Lello (nella foto – in basso i soci fondatori). «In aprile, organizzeremo a Roma una conferenza aperta a tutti con workshop rivolti a professionisti e genitori di ragazzi con sindrome Charge. Avremo la collaborazione di uno degli specialisti più importanti al mondo: Jerry Petroff, docente al “Department of Special Education, Language and Literacy, Executive Director of TCNJ’s Centre for Sensory & Complex Dirabilities” e Direttore di facoltà del “TCNJ’s Career & Comunity Studies Program”». L’associazione ha puntato a farsi conoscere a livello nazionale e internazionale e ad istituire dei servizi di sostegno. «Abbiamo aderito al “Rare Disease Day” e siamo stati presenti ai principali convegni medico-scientifici. Partecipiamo alla First (Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela) per avere contatto diretto coi tavoli ministeriali. Alle famiglie abbiamo messo a disposizione un tutor perché la sindrome Charge, pur essendo riconducibile ad un difetto genico che coinvolge il gene CHD7 e che codifica una proteina fondamentale nello sviluppo embrionale e nella regolazione del ciclo cellulare, nel 60-70% dei pazienti presenta mutazioni che vengono definite sporadiche, ovvero si presentano ex novo. Quindi, ogni caso è unico», prosegue Luigi di Lello. Oltre all’appuntamento di aprile, tra i progetti futuri, la creazione di un Comitato scientifico, la sensibilizzazione delle amministrazioni comunali alla creazione di parchi giochi inclusivi e lo studio di una formula che possa aiutare i familiari nei periodi di vacanza. «È importante la formazione specifica di operatori per le persone con sindrome Charge», aggiunge Di Lello. Stiamo parlando di una malattia genetica, rara, autosomica dominante (si dice di una patologia trasmessa da un’alterazione del DNA rappresentata in un solo elemento di una coppia di cromosomi) e considerata una delle maggiori cause di cecità e sordità associate. L’incidenza riportata è di 1 caso ogni 10.000 nati (colpisce indifferentemente maschi e femmine) ed è stata documentata una trasmissione di tipo famigliare nel 60% dei casi anche se, più frequentemente la Sindrome di Charge deriva da un’alterazione del gene CHD7, responsabile della codifica di una proteina che interviene nello sviluppo embrionale e nella regolazione del ciclo cellulare. Il nome della sindrome (Charge) deriva dalle iniziali delle sei caratteristiche primarie della malattia: difetto della struttura oculare (coloboma), difetti cardiaci, atresia delle coane (un’anomalia delle cavità nasali), ritardo della crescita e dello sviluppo, malformazioni dei genitali, malformazioni dell’orecchio. A questa sindrome sono anche associate più di quaranta anomalie. Motivo che la rende una delle patologie più complesse sia dal punto di vista medico che evolutivo. La sindrome di Charge, infatti, può colpire a più livelli. Mondo Charge è direttamente attiva, insieme al neonato Comitato Famiglie Disabili Lombardia, anche nello scongiurare i tagli dei fondi alla Disabilità grave e gravissima previsti da Regione Lombardia con la Delibera n. 2720 del 23 Dicembre 2019.