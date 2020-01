Smog ancora a livelli troppo alti ad Alessandria: limitazioni al traffico in centro fino a lunedì

Alessandria – Resta in vigore, ad Alessandria, l’allerta arancione per il livello di polveri sottili nell’aria che non è calato.

Fino a lunedì 3 febbraio quindi, saranno validi i divieti di circolazione nel centro cittadino per le auto private di classe fino a euro4 diesel, dalle 8.30 alle 18.30. Stop anche ai veicoli commerciali diesel fino a euro4, dalle 8.30 alle 12.30.

Vietata anche la sosta con il motore acceso. Per quanto riguarda i riscaldamenti è vietato utilizzare generatori a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazioni energetiche ed emissive almeno per la classe 3 stelle. Avverrà anche l’introduzione del limite di 19 gradi centigradi (con tolleranza di 2 gradi) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali. Non sarà infine possibile accendere falò, barbecue e simili i spandere liquami zootecnici.