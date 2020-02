Grigi: preso il difensore Gonnelli dal Livorno, Agostinone al Lecco

Alessandria – Colpo in entrata per l’Alessandria Calcio, nell’ultimo giorno di calciomercato.

Il club grigio ha, infatti, ufficializzato l’arrivo del giovane difensore Lorenzo Gonnelli (nella foto).

Ventisei anni, Gonnelli nelle ultime cinque stagioni e mezza ha militato nel Livorno tra serie B e C.

Il giocatore è stato ingaggiato in prestito fino al termine della stagione.

In uscita, invece, Giuseppe Agostinone che, ieri, ha ufficialmente lasciato l’Alessandria Calcio. Il difensore, dopo sei mesi passati ai margini, è stato ceduto a titolo definitivo al Lecco.

Nel club lombardo Agostinone ritroverà Gaetano D’Agostino, allenatore che lo aveva voluto nella passata stagione quando sedeva sulla panchina dei piemontesi.