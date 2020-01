Lancia sasso da otto chili dal cavalcavia: arrestato

Novara (Ansa) – Oggi la Polizia di Stato di Novara ha arrestato una persona per aver lanciato di notte da un cavalcavia un masso di otto chili ed un cartello stradale. Denunciato anche un minorenne. I lanci, per fortuna, hanno prodotto solo danni materiali a diversi mezzi in transito sull’A4 Torino-Milano, nei pressi dell’uscita di Vicolungo. Possibile un collegamento con altri casi accaduti sempre in provincia di Novara, lungo la tangenziale cittadina e l’A4. “Abbiamo agito per noia”, hanno tentato di giustificarsi i due giovani, un 21enne che è stato arrestato, e un 17enne. Il “tiro al bersaglio” era iniziato la notte tra il 19 e il 20 gennaio, quando furono danneggiate due auto e un tir. I due sono stati fermati il 25 gennaio. S’indaga per stabilire se siano responsabili anche di altri reati analoghi.