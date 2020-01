Polemica su Passalacqua scatenata dalla sinistra

Alessandria (Max Corradi) – Continua la polemica in merito alle dichiarazioni di Carmine Passalacqua, consigliere comunale di Forza Italia, sulla raccolta fondi destinata all’Hospice “Il Gelso” che ricovera malati terminali.

Tutto è iniziato la scorsa settimana durante la Commissione Affari Istituzionali sul regolamento della “Associazione ex Agenti della Polizia Municipale” che mette a disposizione del Comune gli agenti volontari, oltre a fare beneficenza anche tramite cene, l’ultima delle quali prevedeva la consegna di fondi proprio all’Hospice “Il Gelso”.

Nel corso del dibattito l’esponente di Forza Italia aveva sollecitato quell’associazione a fare beneficenza anche ad altre realtà di volontariato, ma a gestione privata. Passalacqua ha poi incautamente aggiunto: “Dovrebbero ampliare i loro orizzonti. Perché fare cene (di beneficenza; n.d.r.) per un posto dove alla fine si muore? Il Gelso non ne ha bisogno perché già prende contributi dallo Stato. Non capisco tutte queste raccolte fondi per il Gelso. C’è bisogno di fondi anche in altre strutture, pensiamo a quelle che si occupano di bambini. Al Gelso, intanto, la fine vita è sicura”.

Apriti cielo.

Le reazioni sono state immediate da parte dei gruppi di minoranza, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Insieme per Rossa che hanno invocato le dimissioni di Passalacqua da presidente della Commissione Cultura.

Tra i più battaglieri Giorgio Abonante (Pd) per il quale le dichiarazioni di Passalacqua non si devono derubricare a semplice “affermazione personale, soprattutto durante un intervento ufficiale in Comune. In quel momento – ha aggiunto il consigliere del Pd – Passalacqua rappresentava chi lo aveva eletto e Forza Italia“.

Abonante aveva colto in quelle parole un “attacco all’Associazione Fulvio Minetti” che all’Hospice cittadino lavora e collabora.

“Vergogna – ha esordito col solito piglio Rita Rosa, capogruppo del Pd – questa è la gente che governa la città. Le parole di Passalacqua sono le parole della maggioranza. Ad oggi nessuna condanna dal Sindaco. Non c’è riparazione per una simile vergogna ma mi aspetto le dimissioni di Passalacqua. Se così non sarà – ha tuonato l’ex sindaca di Alessandria – vorrà dire che questo è anche il pensiero della maggioranza”.

La risposta di Passalacqua non si è fatta attendere: “Parole completamente strumentalizzate da parte della sinistra che non perde occasione per attaccarmi. Non ho mai citato l’Associazione Fulvio Minetti – ha spiegato il consigliere azzurro -, mi sono solo chiesto perché si debba sovvenzionare una struttura pubblica come l’Hospice (che prende già soldi dallo Stato; n.d.r.) e magari non altre associazioni (private; n.d.r.) che ad Alessandria esistono e stanno facendo un lavoro altrettanto importante “.

Gli animi non si sono raffreddati in quanto da più di una settimana divampa la polemica sui social e sugli organi di stampa. Ieri sera la querelle è culminata in una protesta, certamente organizzata dalla sinistra, davanti a Palazzo Rosso alla presenza di numerosi cittadini e, ovviamente, dei politici di minoranza che chiedevano una cosa sola: le dimissioni dell’esponente di Forza Italia nonché presidente della Commissione Cultura.

Poi tutto è finito con un Consiglio Comunale “dimezzato” che ha visto l’opposizione abbandonare l’aula, per protestare fuori, contro il voto a favore di Passalacqua espresso da Forza Italia, Lega e SìAmo Alessandria.

Il presidente della Commissione Cultura, dunque, resta al suo posto.

A questo punto è d’obbligo una riflessione.

A noi appare evidente che l’esponente azzurro abbia, in una parte della sua dichiarazione, espresso concetti condivisibili, in quanto l’Hospice “Il Gelso” è un ente pubblico pagato dallo Stato tramite le tasse pagate dai cittadini, altra cosa è un’associazione privata di volontariato che beneficia solamente di donazioni, come, per esempio, Save the Children, Medici Senza Frontiere, Legambiente, che vivono grazie alla generosità della gente.

Ma è pur vero, però, che Passalacqua, forse preso dall’emozione, abbia inopportunamente detto: “Perché fare cene (di beneficenza; n.d.r.) per un posto dove alla fine si muore?”.

È questo che ha scatenato polemiche al calor bianco. Si tratta certamente di una frase infelice ma che Passalacqua, altrettanto certamente, si è pentito di dire mentre la stava dicendo. Può succedere, ma non per questo bisogna mettere in dubbio la correttezza di una persona che non è solito nascondersi dietro un dito. Resta il fatto che un personaggio pubblico come lui deve prestare maggiore attenzione a quello che fa e che dice, e in questo caso sarebbe giustificato solo un provvedimento disciplinare, ma è certamente strumentale ed eccessiva la richiesta forcaiola della sinistra che ha chiesto le sue dimissioni.

Il pensiero di Passalacqua era certamente contenuto nella parte del suo intervento in cui ha detto: “C’è bisogno di fondi anche in altre strutture, pensiamo a quelle che si occupano di bambini”.

E noi, qui, siamo d’accordo.