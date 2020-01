Trentasei identificati nel corso di una serie di controlli della Polizia ai giardini della stazione di Alessandria

Alessandria – Trentasei persone di cui otto straniere e dieci con precedenti di polizia penali, sedici veicoli controllati in due posti di controllo. È il bilancio di una serie di controlli straordinari effettuati dalla Questura di Alessandria ai giardini davanti alla stazione ferroviaria.

Tre i cittadini extracomunitari identificati. Il primo, un 26enne originario del Marocco, pluripregiudicato e destinatario di un rintraccio per notifica di una violazione amministrativa. Destinatario anche di una misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato in Questura dove si è proceduto alla notifica della violazione amministrativa.

Identificati anche un quarantasettenne marocchino, pregiudicato, l’uomo aveva un permesso di soggiorno, per soggiornanti lungo periodo, rilasciato nell’anno 2011 e non aggiornato, come previsto dalla normativa sugli stranieri, e un giovane algerino di 25 anni, pregiudicato e irregolare sul Territorio Nazionale, già destinatario di un controllo di polizia ed invitato anche lui all’ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

Le attività sono state coordinate dalla Questura di Alessandria, insieme a tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.