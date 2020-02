ALEGAS e La Barbera, squadra che vince non si cambia: rinnovata la sponsorizzazione al campione paralimpico alessandrino per il 2020

Alessandria – Squadra che vince non si cambia. Alegas, la società del Gruppo AMAG dedicata alla commercializzazione della luce e del gas (“con un’offerta integrata sempre più apprezzata e conveniente”), ha deciso di rinnovare il proprio sostegno all’atleta paralimpico Roberto La Barbera, da molti anni ormai ‘fiore all’occhiello’ del nostro territorio, conosciuto in tutto il mondo per le sue gesta sportive in diverse discipline, dal salto in lungo alla corsa, al pentathlon.

Paolo Arrobbio, Presidente del Gruppo AMAG, sottolinea i meriti sportivi e umani di Roberto La Barbera, e la sintonia con lo ‘spirito’ dell’azienda alessandrina: “La Barbera è un esempio di longevità sportiva, e di come l’impegno, la tenacia e la dedizione producano grandi risultati. Il nostro Gruppo è orgoglioso di sostenerlo, con la stessa determinazione con cui ci impegniamo non solo per offrire alla nostra clientela servizi di qualità, e costantemente orientati all’innovazione, ma anche per far crescere la nostra comunità, e il territorio in cui operiamo”.

Grande soddisfazione esprime Andrea Innocenti, Amministratore Unico di ALEGAS, e fan personale dell’atleta alessandrino: “La nostra azienda promuove da sempre lo sport come leva di crescita e integrazione della nostra comunità, e del territorio. Roberto La Barbera è una di quelle ‘eccellenze’, sportive ma anche umane, che da anni affianchiamo e sosteniamo, e che attraverso lo sport tiene alta la bandiera della provincia di Alessandria nel mondo. Saremo al suo fianco anche quest’anno, perché ‘fare squadra per il territorio’ per noi significa anche questo: offrire il meglio dei prodotti e dei servizi ai nostri clienti luce e gas, ma anche sostenere casa nostra, e reinvestire una parte significativa degli utili aziendali a sostegno dello sport, della disabilità, dell’integrazione e del sociale”.

Roberto La Barbera, dal canto suo, è come sempre inarrestabile: “Sono lieto che ALEGAS abbia deciso anche quest’anno di sostenere il mio percorso di atleta, che continua con una serie di sfide e appuntamenti ai quali mi sto preparando con rigore e determinazione anche in queste settimane, alternando allenamenti all’aperto e in palestra. Mi sento carico e motivato, e cercherò di arrivare al massimo della forma ai due appuntamenti clou della stagione: i Campionati Europei di giugno in Polonia, e le Paralimpiadi di Tokyo, a cavallo tra agosto e settembre”.