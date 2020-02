Ancora disagi per i pendolari in treno fra Piemonte e Liguria

Acqui Terme – Dal 3 al 13 marzo la linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova chiuderà per consentire il varo della campata del nuovo ponte sul Polcevera, che scavalca la ferrovia in zona Campi. L’ha comunicato la sindaca di Rossiglione, Katia Piccardo, dopo un incontro con la Regione Liguria sul tema trasporti. Per chi arriva da Acqui è prevista la fermata a Campo Ligure per poi proseguire con i bus sostitutivi fino alla stazione di Genova Pra’. Quindi di nuovo in treno fino a Genova Principe e Brignole, come era successo nel 2018 dopo il crollo del ponte. Il 3 marzo, con la chiusura del tratto Campo-Genova, riaprirà quello Acqui Terme-Prasco, rimasto chiuso da dicembre per una frana.

I disagi sulla linea Acqui Terme – Genova erano iniziati poco prima di Natale a causa delle abbondanti piogge che hanno interessato la tratta negli ultimi mesi e che hanno reso necessari interventi precauzionali di consolidamento del terreno alla base della linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme, nei pressi di Prasco. Per consentire le attività di cantiere, che si estende per circa 50 metri e proseguirà fino a tutto febbraio, è stato necessario sospendere la circolazione tra Prasco e Acqui Terme, per cui i treni sono sostituiti da bus.