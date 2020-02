Insegue e aggredisce dipendente delle Poste per la consegna di una raccomandata: denunciato ventisettenne

Valmacca – Nel corso dell’ultimo periodo, la Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, attraverso le Stazioni dipendenti e con l’impiego del personale femminile in servizio, ha proceduto a un’attenta prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati che riguardano gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia e le violenze in genere su donne e minori.

A Valmacca, nel Casalese, l’ultimo episodio.

I Carabinieri hanno denunciato un ventisettenne residente in paese, in seguito alla segnalazione di una cinquantenne.

Il giovane, per futili motivi legati alla consegna di una raccomandata, ha strattonato e poi inseguito la donna, dipendente delle Poste, provocandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni oltre a un forte stato d’ansia.

Il ragazzo dovrà ora rispondere di lesioni personali, violenza e resistenza a un incaricato di pubblico servizio.

L’attività dei Carabinieri, affiancata anche da associazioni di volontariato, conferma l’impegno nel combattere ogni forma di violenza, fisica e psicologica, su donne e bambini. In particolare a Casale Monferrato i carabinieri hanno attuato una stretta collaborazione con l’”Associazione Soroptimist”, ed è presente all’interno della Caserma una stanza adatta a gestire con il metodo investigativo più adeguato questi particolare reati.

Contro lo stalking rimangono in vigore i consigli da parte dell’arma:

– informarsi sull’argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall’inizio, lo stalker;

– cercare di non reagire agli atti persecutori con paura, rabbia o minacce, in quanto si potrebbe rafforzare la motivazione del molestatore;

– non sottovalutare il rischio ed essere prudente: ad esempio, registrare le chiamate, fuori casa non fermarsi in luoghi isolati o appartati, non seguire sempre gli stessi itinerari;

– tenere un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia;

– raccogliere “prove” sullo stalking di cui si è vittima: conservare eventuali lettere, sms o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio;

– tenere sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza un numero di pronto intervento.