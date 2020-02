Partigiano a 13 anni? Per favore compagni, anche alle panzane c’è un limite

Asti (Andrea Guenna) – Sulla guerra partigiana se ne sono sentite e se ne sentono di tutti i colori. Per esempio, quanti erano i partigiani? Secondo i dati dell’archivio del Ministero della Difesa, il 18 settembre 1943 erano 1.500, a novembre erano diventati 3.800, nell’aprile del 1944 12.600, a luglio erano 52.000 (25.000 delle Brigate Garibaldi del Pci, 15.000 per Giustizia e Libertà del Partito d’Azione, 10.000 autonomi di area di centro, 2.000 tra socialisti delle Brigate Matteotti e repubblicani delle Brigate Mazzini e Mameli), ad agosto del ’44 diventavano 70.000, a ottobre 80.000, e il 25 aprile 1945, a guerra finita, si sono miracolosamente moltiplicati fino ad arrivare a 300.000 unità, per cui è del tutto evidente che per circa due terzi erano imboscati.

Bella Ciao e altre bugie

Quindi è dimostrato che, come Bella Ciao non era il loro inno ma la canzone delle mondine di Piacenza cui hanno cambiato le parole, durante la guerra i partigiani erano quattro gatti se paragonati ai 400.000 ragazzi di Salò, ai 400.000 tedeschi, ed ai circa 500.000 alleati, tutti impegnati sul campo di battaglia. Per quanto riguarda i morti, poi, a fronte di circa 18.000 partigiani, abbiamo più di 350.000 morti italo-tedeschi e quasi 340.000 morti tra gli alleati anglo-americani.

Ma ora, di partigiani, ne spuntano in continuazione e siccome la sinistra che gestisce l’Anpi ha sempre raccontato un sacco di balle in merito, deve inventarsi partigiani che tali non sono mai stati come un certo “Reuccio” Gerbi (nella foto de La Stampa), classe 1930, che a 13 anni sarebbe andato in montagna per combattere contro i nazi-fascisti, o anche solo per fare la staffetta, incarico indefinito e generico che non significa niente. Non ci credo nemmeno se me lo confermano sotto giuramento. A tredici anni non si pensa a fare il partigiano, e poi qualunque genitore con la testa sulle spalle non manderebbe un figlio ancora bambino a rischiare la pelle. Ma anche se fosse, cosa volete che capisca un bambino di 13 anni sulla situazione che si era venuta a creare in Italia in quei drammatici momenti? Eppure l’Anpi vuol farci credere che Gerbi ha vissuto una vita da partigiano ed è morto, in tempo di pace, da partigiano.

Una rivolta comunista a guerra finita

Il decesso risale a qualche giorno fa, oggi il funerale. Il colmo è stato quando su un quotidiano ho letto che è stato “tra i protagonisti della rivolta di Santa Libera”, cioè quando, a guerra finita (troppo facile) anche nell’astigiano un migliaio di partigiani si riarmò. Siamo nell’estate del 1946 e il PCI – che voleva la rivoluzione per instaurare in Italia un regime di stampo sovietico – col pretesto di contrastare la destituzione da capitano della polizia ausiliaria del partigiano Carlo Lavagnino – organizzò una ribellione che annoverava una trentina di poliziotti, ex garibaldini, che si rifiutarono di ricevere ordini da un ufficiale, da loro considerato fascista, e insorsero. Fra parentesi, c’è da dire che nella Polizia di Stato si annidavano circa 8.000 comunisti che il ministro Scelba, forse il più grande ministro dell’interno della storia d’Italia, fece congedare d’imperio. La prima ribellione si ebbe nell’agosto del ’46, rivolta che poi si estese a tutto il Piemonte. I comunisti, guidati da Lavagnino, requisirono camion, armi e viveri, e si rifugiarono in montagna. Qui si congiunsero con una quarantina di altri ex partigiani già tornati alla macchia.

La provvidenziale mediazione di Davide Laiolo

Solo l’abile mediazione di un grande comunista e giornalista come Davide Laiolo, evitò il peggio e tutto tornò alla normalità. Fra questi insorti, a sedici anni di età, ci sarebbe stato proprio Giovanni “Reuccio” Gerbi il quale, dato che la guerra partigiana non l’aveva combattuta perché era un ragazzino di tredici anni, a sedici ha pensato bene di rimediare imbracciando un fucile per compiere un reato, in quanto la guerra era finita e i fucili dovevano essere resi alle autorità competenti. Niente da fare: oggi pomeriggio alle due, alla sala del commiato del cimitero di Asti, ci sarà un suo ricordo e poi la cremazione, quindi al Diavolo Rosso alle quattro si terrà un incontro in sua memoria. Era un comunista, operaio della Way Assauto, ovviamente segretario della Fiom Cgil. Era un rivoluzionario leninista al punto che, stando alle testimonianze di chi lo conosceva bene, era solito ripetere che “la rivoluzione deve venire”.

L’Italia è stata liberata dagli alleati e non dai partigiani

Tornando alla guerra civile 43-45, la verità è che l’Italia è stata liberata dagli alleati e non dai partigiani che se non ci fossero stati sarebbe stato meglio perché, come ormai ampiamente dimostrato, con la loro assenza la guerra in Italia sarebbe finita un anno prima. A questo proposito il 13 novembre del 1944 il generale Alexander invitava i partigiani italiani a nascondersi e cessare l’attività militare anti-fascista su vasta scala, dato il rallentamento dell’avanzata Alleata. Non basta perché i 6 giugno del 2014 Il Giornale di Milano ha pubblicato la lettera di Nicholas Farrell un veterano inglese che ha combattuto in Italia.

Eccola: “Penso alla liberazione di Roma dagli stessi anglo-americani, accaduta due giorni prima del D-Day – il 4 giugno 1944 – e mi incazzo. Per parecchi motivi. Anzitutto perché sono inglese, ma in Italia si commemora la liberazione ogni 25 aprile come se fosse un lavoro compiuto da partigiani e basta. E mi sento offeso che a Forlì in Romagna dove abito la strada che porta ad uno dei due cimiteri degli alleati nella città si chiama Via dei Partigiani. E mi sento offeso che quando si parla di alleati in discorsi o sui giornali, si fa riferimento solo agli americani. In quei due cimiteri di Forlì giacciono i resti mortali di 1.234 soldati dell’Ottava Armata Britannica. Così tanti morti, solo a Forlì. Ma vi rendete conto? Non è ora – dopo 70 anni – di affrontare una semplice verità? Eccola: la Resistenza in Italia era completamente irrilevante dal punto di vista militare. In ogni caso, nell’estate del 1944 non esisteva una Resistenza in Italia. Dopo, invece – dall’autunno del 1944 in poi – che cosa di concreto ha portato questa Resistenza? Peggio. Secondo la storiografia la Resistenza lottava per la patria, la libertà e la democrazia. Non è vero. I suoi elementi comunisti (quelli dominanti) lottavano per l’Unione Sovietica, la dittatura e il comunismo. Ecco perché Churchill voleva puntare non sulla Francia, ma sull’Italia. Voleva a tutti costi fermare le forze comuniste nei Balcani e in Austria. Roosevelt no, invece, e ha prevalso il Presidente americano. Perciò, gli alleati, che avevano invaso l’Italia nel 1943, non ebbero le forze necessarie in Italia per liberarla fino all’aprile 1945. Si dice: solo grazie alla Ue ci sono stati 70 anni di pace in Europa. Non è vero. C’è stata pace in Europa solo grazie agli anglo-americani e al piano Marshall. Oggi, la Ue e la sua moneta unica rappresentano la più grave minaccia alla pace in Europa”.

Compagni dell’Anpi, di cosa stiamo parlando?

Basta balle per favore, basta. Per il bene di tutti.