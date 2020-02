Virus, più di 2.000 casi in 24 ore

da Adnkronos – Sono arrivati a 11.953 globalmente i casi di nuovo coronavirus, secondo il bollettino diffuso dall’Organizzazione mondiale della sanità: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 2.128, di cui 2.102 solo in Cina. Nel gigante asiatico, secondo l’Oms, i contagi confermati ammontano ormai a 11.821, con 258 morti.

Sospesi visti in Cina per l’Italia

È stata sospesa la concessione di visti in Cina per l’Italia. “In questo momento l’importante è riuscire a contenere il contagio del coronavirus ed evitare al massimo di alimentare panico e allarmismo – dichiara in una nota Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Turismo del Mibact -. Giovedì saranno convocati i rappresentanti delle varie categorie del settore turistico per fare il punto sulla situazione e capire come affrontare questa fase di emergenza, in particolare sul fronte dei flussi in arrivo che stanno risentendo delle restrizioni sui voli. È stata sospesa la concessione di visti in Cina per l’Italia – conclude Bonaccorsi – da parte delle agenzie autorizzate. Restano solo quelli concessi dalle nostre strutture consolari per motivi familiari o casi di conclamata e acclarata urgenza. La chiusura del traffico aereo da e per la Cina rientra in questa politica di contenimento. È normale che ci sia preoccupazione tra i cittadini ma è bene non cedere spazio alla paura e all’allarmismo”.