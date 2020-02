Morto il giornalista sportivo e scrittore casalese Gianni Turino, aveva 79 anni

Casale Monferrato – È mancato a Casale Monferrato, all’età di 79 anni, Gianni Turino (nella foto), giornalista, scrittore che, nella sua lunga carriera, aveva collaborato con diverse testate locali e nazionali, tra le quali ‘Il Monferrato’, ‘La Vita Casalese”, ‘Casalenews’, e ‘Tuttosport’.

Numerosissime le opere pubblicate nel tempo: ‘Eravamo tutti ricchi di sogni’, ‘Il Presente della memoria’, ‘Il Natal Palli del nostro cuore’, ‘Quel Natale del 1929’ e ‘Parlami d’amore Mariù’.

Lascia la moglie Anna Maria, i figli Vincenzo, Vittorio, quest’ultimo ha fatto parte dello staff dirigenziale del Casale Fbc, e Valeria.

Il club nerostellato lo ha ricordato in una nota: “Gianni Turino era per tutti noi ‘il poeta’. Ha raccontato la storia, anzi le storie, di questa splendida comunità che si chiama Casale, con stile pacatezza, ironia. […] Il Casale FBC si stringe in un grande abbraccio a Vittorio e a tutta la sua famiglia. Grazie Gianni per tutto quello che ci ha dato”.