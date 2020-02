Parità tra Casale e Borgosesia. Dopo la gara scontri tra le due tifoserie, ferito un agente di polizia

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Borgosesia 1) – È terminato in parità il derby del ‘Natal Palli’ tra Casale e Borgosesia, match valido per la 22° giornata del campionato di serie D girone A.

La squadra di Buglio avrebbe voluto dedicare un successo alla memoria di Gianni Turino, giornalista e scrittore molto noto e apprezzato scomparso nel fine settimana deve accontentarsi di un solo punto.

Alla rete, per i monferrini, di Di Renzo che al 3′ del secondo tempo ribadisce in gol un tiro parato da Iali, ha replicato Ravasi, bravo a posizionarsi in area su un cross da sinistra.

La classifica resta comunque cortissima e domenica prossima per i Nerostellati big match in casa della Lucchese.

La cronaca.

Al 1’, sponda Casale, colpo di testa di Di Renzo, parato da Iali in angolo.

A 13’conclusione debole di Vecchierelli.

Al 16’ prima vera occasione per il Borgosesia con il tiro di Renolfi, deviato in angolo

Al 18’, sempre per i vercellesi, conclusione al volo di Matera, sfera a lato.

Al 24’ Casale pericoloso con Coccolo, lanciato in profondità e chiuso dall’intervento di Costa.

Nella ripresa, al 2’, Casale in vantaggio con Di Renzo che sottomisura trova l’opposizione di Iali ma raccoglie la ribattuta e insacca.

Al 18’ bella giocata di Ferrandino, palla sul palo.

Al 28’ pareggia il Borgosesia: Cross di Iannacone, Muzzi calcia e Ravasi trova la deviazione vincente.

Al 31’, sponda Casale, Cintoi ci prova dal limite, Iali c’è.

Al 40’ l’ultima occasione da annotare è per il Casale: Iali si tuffa sull’insidiosa punizione di Di Lernia.

Finisce 1-1 con il Casale sempre terzo in classifica, a -3 dalla capolista Lucchese e a -2 dal Prato, seconda forza del torneo.

Nel finale di gara da segnalare un bruttissimo episodio avvenuto tra le due tifoserie, venute a contatto per motivi e dinamica ancora da chiarire, lungo il canale Lanza, in via Matteotti, prima della salita che porta verso l’edicola.

Ci sono stati alcuni tafferugli e a farne le spese è stato un agente di polizia, ferito alla testa da un colpo contundente, non si sa se l’asta di un bandiera o il lancio di un oggetto.

Un taglio fortunatamente non grave, anche se l’agente ha perso sangue ed è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Casale (4-3-3): Tarlev; Bianco, Cintoi, Pinto, Villanova; Vecchierelli (33’ st La Mesta), Todisco (33’ st Buglio), Di Lernia; Coccolo, Di Renzo, Poesio. A disp.: Rovei, Fabbri, Pisanello, Mullici, Sadouk, Brugni, El Khayari. All.: Buglio.

Borgosesia (3-5-2): Iali; Ferrando (23’ st Muzzi), Costa, De Letteriis; Saltarelli, Ferrandino (35’ st Rizzo), Castelletto, Matera (17’ st Iannacone), Renolfi; Ravasi (46’ st Tagliapietra), Bigotto (35’ st Probo). A disp.: Galli, Barrella, Canessa, Cirigliano. All.: Didu.

Arbitro: Monesi

Reti: 2’ st Di Renzo, 28’ st Ravasi

Ammoniti: Todisco, Campagna, Cintoi, Saltarelli

Calci d’angolo: 9-2

Recuperi: 0+3