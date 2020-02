Tra Alessandria e Pianese vince la noia: al “Moccagatta” finisce a reti bianche

Alessandria (Alessandria 0 – Pianese 0) – In una gara caratterizzata da zero emozioni l’Alessandria è uscita con un pareggio a reti bianche dalla gara interna con la Pianese, match valido per la 24° giornata del campionato di serie C girone A.

Mister Gregucci opta per un 3-5-2 con Sciacca, Cosenza e Dossena in difesa; Celia e Gilli sulle fasce; Di Quinzio, Casarini e Suljic a centrocampo e in attacco Arrighini ed Eusepi, al quale il presidente grigio Luca Di Masi ha consegnato una maglia celebrativa per il raggiungimento dei 100 gol.

Primo tempo senza particolari emozioni se non, al 16’, un’azione di Rinaldini, sponda Pianese, che da fuori area chiama Valentini a un’importante parata in tuffo.

Nella ripresa mister Gregucci inserisce Cleur al posto di Gilli, mentre al 10′ Gazzi prende il posto di Di Quinzio.

Nella Pianese entrano i neo acquisti Latte Lath e Pedrelli.

Non cambia, però, il leitmotiv del match, con la noia sempre a farla da padrone.

Al 65′ entra anche Castellano al posto di Casarini, dolorante al volto in seguito a un contrasto di gioco. Mentre si accendono le luci al Moccagatta, i tifosi dell’Orso Grigio reclamano almeno un “un tiro in porta”.

Al 73′ si ferma anche Cosenza, sostituito da Prestia, mentre Martignago fa il suo esordio in maglia grigia, sostituendo Arrighini.

La compagine grigia prende un po’ di coraggio nel finale tentando qualche assalto ma nulla di più.

Finisce 0-0 con i supporters mandrogni che hanno riservato alcuni fischi alla squadra.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza (28’st Prestia), Sciacca; Gilli (1’st Cleur), Casarini (20’st Castellano), Suljic, Di Quinzio (10’st Gazzi), Celia; Eusepi, Arrighini (28’st Martignago). A disp: Crisanto, Chiarello, Sartore, Gerace, Gjura, M’Hamsi, Gonnelli. All: Gregucci

Pianese (3-5-2): Vitali; Gagliardi, Cason, Dierna; El Kaouakibi, Figoli, Regoli, Catanese, G.Benedetti (14’st Perelli); Manicone (14’st Latte Lath), Rinaldini (44’st Montaperto). A disp: Fontana, Seminara, Vavassori. L.Benedetti, Sarini, Polvani. All: Masi

Arbitro: Luciani di Roma1

Ammoniti: Eusepi, Rinaldini per gioco falloso, Regoli per proteste.

Calci d’angolo: 3-3

Recuperi: 0+5