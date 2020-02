Crisi a La Stampa: i giornalisti dicono ancora di no ai tagli occupazionali in redazione

Torino (Prima on line) – L’assemblea dei giornalisti della Stampa ha respinto il piano dell’editore che prevede il taglio di 37 giornalisti sui 180 in organico, con 22 prepensionamenti, la cassa integrazione per l’intera redazione al 15%, la riduzione delle domeniche e degli straordinari. Ci sono anche incentivi all’esodo equivalenti alla retribuzione di 18 mesi e ad alcuni benefit.

Il no, compatto è arrivato dall’assemblea che si è riunita il 30 gennaio. Tra l’altro i giornalisti del quotidiano hanno subordinato qualsiasi ragionamento alla presentazione del piano editoriale e di quello industriale, sottolineando di attendere da tempo quello strategico annunciato dall’ad della Gedi Gnn Marco Moroni.

Inoltre, polemicamente, i giornalisti hanno messo in evidenza come i sacrifici richiesti dall’editore quasi coincidano con la cifra della buona uscita (circa 1 milione e 850 mila euro) che dovrà essere elargita all’ad di Gedi Laura Cioli in uscita al momento in cui Exor subentrerà a Cir alla guida di Gedi.

La redazione de La Stampa aveva respinto le richieste dell’azienda una prima volta, poco prima di Natale, poche settimane dopo l’accordo per la vendita del gruppo Gedi a Exor. Il lungo periodo tra una gestione e l’altra, necessario per espletare tutte le pratiche per l’antitrust, vedono una gestione incentrata tutta sui tagli di costi e sui ridimensionamenti degli organici senza comunicare ancora le linee strategiche, che John Elkann come editore aveva appena accennato in un saluto natalizio, accendendo alla Stampa le speranze per il rilancio della testata.