Da Comune di Acqui Terme

Eventi in occasione dei 70 anni di Habilita Villa Igea

Acqui Terme – In occasione del 70esimo anniversario di Villa Igea, il gruppo sanitario Habilita ha deciso di organizzare una serie di appuntamenti aperti al pubblico di Acqui Terme.

La storica struttura di Villa Igea ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per tutto il territorio acquese e non solo. Negli anni, la Casa di Cura è cresciuta e si è sviluppata costantemente per rispondere al meglio alle esigenze della comunità. Per questo motivo, Habilita ha deciso di presentare le eccellenze che caratterizzano Villa Igea.

7 incontri con 7 specialisti che illustreranno l’attività che viene svolta all’interno della Casa di Cura: nuove metodologie d’intervento, tecniche innovative e le ultime novità in ambito chirurgico. Il tutto con il patrocinio del Comune di Acqui Terme.

Qui di seguito le date, i relatori e i titoli delle serate previste:

Giovedì 6 febbraio 2020 – Dr. Gianfranco Orengo – “Chirurgia protesica e traumatologia. Due strade destinate ad incontrarsi.”

Giovedì 5 marzo 2020 – Dr. Carlo Grandis – “Attualità e chirurgia della mano”.

Giovedì 2 aprile 2020 – Dr. Mario Polvicino – “Intervento alla cataratta. Una soluzione efficace per i giovani over 60.”

Giovedì 23 aprile 2020 – Dr. Pietro Rettagliata – “Artrosi del ginocchio: tra realtà e falsi miti”

Giovedì 28 maggio 2020 – Dr. Eddie Bibbiani – “Stato dell’arte: la chirurgia protesica dell’anca.”

Giovedì 25 giugno 2020 – Dr. Nicola Ivaldo – “Nuove frontiere in chirurgia della spalla: dall’artroscopia alla sostituzione protesica.”

Giovedì 23 luglio 2020 – Dr. Stefano Quaini – “La medicina perioperatoria a cura del servizio di anestesia di Villa Igea.”

Le serate si svolgeranno presso la sala Boheme del Grand Hotel “Nuove Terme” di Acqui Terme, saranno ad ingresso libero e, al termine, è previsto un rinfresco.