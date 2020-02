Grigi: Eleuteri ko in allenamento dopo una rimessa laterale, fuori causa per almeno un paio di settimane

Alessandria – È appena arrivato con il mercato invernale e già dovrà stare ai box per alcune settimane. Si tratta di Alessandro Eleuteri (nella foto), finito ko in allenamento mentre stava effettuando una rimessa laterale.

L’esterno destro, di proprietà Atalanta, arrivato a metà mercato, adesso sarà fuori causa per qualche settimana: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto addominale.

La prognosi dovrebbe essere dai 15 ai 30 giorni. Il giocatore ha già iniziato, come si specifica sul sito della società, “le terapie fisioterapiche e riabilitative”.