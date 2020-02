I magazzini H&M come centri per vendere in rete

Milano – H&M mette la firma sulla rivoluzione digitale del dettaglio. Il colosso svedese, infatti, ha ufficializzato un riassetto del proprio network di punti vendita, per i quali è previsto un cambio di strategia. Da semplici punti vendita, saranno pensati e gestiti come centri logistici per il digitale. Secondo quanto riferito dal Financial Times, H&M potenzierà la sua rete al dettaglio, in modo anche da rispondere alle critiche di lentezza nello sviluppo digitale avanzate dagli investitori, preoccupati dalla continua apertura di negozi.

Quest’anno H&M aprirà il più basso numero di magazzini da decenni, aggiungendo 25 vetrine alle 5.067 unità esistenti (il valore netto è il risultato di 200 aperture nei mercati emergenti e 175 chiusure aree come l’Europa e gli Usa). “Pensiamo che il ruolo dei magazzini debba cambiare – ha commentato Karl-Johan Persson, oggi chairman di H&M, dopo essere stato CEO dal 2009 -. Come possiamo usare questi punti vendita ancora meglio come centri logistici per le consegne, per il ritiro e il reso delle merci?”. La società starebbe valutando il numero di magazzini necessari in ciascun Paese per rifornire i propri negozi fisici e, separatamente, per le vendite online.

Lo scorso 29 gennaio, il colosso svedese del fast fashion ha reso noto che Stefan Persson, figlio del fondatore Erling, dopo più di 20 anni, non sarà più presidente del C.d.a. di H&M. Al suo posto, appunto, è subentrato il figlio Karl-Johan Persson che, a sua volta, dopo oltre 10 anni nel ruolo di CEO, ha lasciato il posto a Helena Helmersson. Quest’ultima è stata fino ad oggi COO del gruppo e responsabile della sostenibilità. “Sotto la guida di Persson – evidenzia il Financial Times -, H&M ha aumentato il numero di negozi di circa il 150%, contro il +50% di Inditex“.

Helmersson, prima CEO donna di H&M, ha dichiarato: “È una delle cose che sarà interessante da capire per il futuro, ovvero come vediamo i negozi con la crescita digitale in rapido movimento. Abbiamo un fantastico vantaggio in termini di rete di magazzini. Ora conta quello che ne facciamo”.

Il colosso svedese ha inoltre reso noti i dati di chiusura relativi all’anno fiscale 2019. Nello specifico, ha archiviato l’ultimo trimestre dell’anno segnando ricavi netti in crescita del 9% a quota 61,7 miliardi di corone svedesi (circa 5,8 miliardi di euro) e profitti per 5,4 miliardi di corone, battendo così le stime degli analisti di 4,78 miliardi. Per quanto riguarda l’intero anno fiscale, il gruppo ha registrato una crescita dell’11% a quota 232,8 miliardi di corone e un profitto di 17,4 miliardi (+11 per cento).

Oggi H&M consente di ritirare in negozio la merce acquistata online in 14 Paesi, mentre i resi dello shopping via web nei punti vendita su strada sono possibili in 16 Paesi. Questi servizi saranno incrementati ed estesi a più mercati.