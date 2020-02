Il sindaco di Alessandria ricoverato in ospedale per calcoli biliari

Alessandria – Dovrà stare lontano dagli impegni di lavoro per almeno un paio di settimane il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco (nella foto), a causa di un ricovero in ospedale, venerdì scorso, per la rimozione di calcoli biliari.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda Ospedaliera alessandrina, il decorso post-operatorio è regolare.

Il primo cittadino tornerà al lavoro dopo un periodo di convalescenza stimabile in circa 15 giorni, considerata la tipologia di intervento.