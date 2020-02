A Voghera i morti spediscono raccomandate mentre i presidenti ricevono biciclette in regalo ma vanno a piedi: potenza del Bonarda!

di Andrea Guenna – La nostra corrispondente Maria Ferrari ci ha detto che a Voghera è scoppiato uno scandalo in quanto una signora di Casteggio si è presa la briga di spedire una raccomandata, ad una trentina tra politici locali e pubblici amministratori, nella quale si denuncia il fatto che l’amministratore unico di Asm Daniele Bruno (nella foto) ha ricevuto in regalo una bicicletta dallo studio legale di Milano al quale ha affidato delle consulenze per conto della partecipata che presiede. Già questo sembra di per sé una barzelletta in quanto il fatto di ricevere in regalo una bicicletta non significa niente poiché, se gli avvocati di Milano avessero voluto “sdebitarsi”, avrebbero potuto farlo con velata eleganza (della serie: nessuno veniva a sapere niente) con un bel Rolex d’oro, anche se chi scrive preferisce il meno noto Nardin d’oro, che è anche subacqueo. Invece l’ingombrante bicicletta è stata recapitata proprio nel magazzino di Asm per cui l’hanno vista tutti. E l’hanno anche fotografata con tanto di imballo recante il nome di chi l’ha spedita (lo studio legale milanese) e di chi l’ha ricevuta (il presidente Daniele Bruno) anche se a riceverla davvero, dopo aver firmato la bolla di accompagnamento, sono stati i magazzinieri di Asm.

Ma, al di là dell’inconsistenza della denuncia, in redazione siamo venuti a sapere che la mittente è morta da anni.

In tutta questa storia che si svolge inquietante tra le nebbie dell’Oltrepò, di certo c’è solo la querela per diffamazione aggravata sporta dal presidente Daniele Bruno nei confronti di chi non si sa, in quanto il diffamatore, in questo caso una diffamatrice, che ha scritto la lettera di denuncia, non esiste poiché passata a miglior vita.

Sono ovviamente scattate le indagini da parte degli uomini della Benemerita per scoprire chi ha ordito questa rudimentale truffa (uso del nome altrui) per diffamare qualcuno (diffamazione aggravata) tramite uno scritto. A questo proposito l’art. 494 del c.p. prevede il reato di sostituzione di persona e stabilisce che “chiunque […] attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”. Per essere ancora più precisi, la Cassazione ha sentenziato che qualora la sostituzione di persona sia funzionale ad un ulteriore delitto – in questo caso la diffamazione – che a sua volta offenda il bene dell’affidamento della collettività, si verifica assorbimento della prima violazione nella seconda, dovendosi ritenere possibile solo il concorso materiale tra reati, per cui ha dichiarato assorbita la sostituzione di persona nella diffamazione aggravata.

In soldoni: se i carabinieri beccano l’autore del falso diffamatorio sono dolori.

Da parte sua Il presidente ammette: “Prima di Natale ho ricevuto in azienda un pacco abbastanza voluminoso da parte di uno studio legale col quale Asm collabora. Ho telefonato al mittente per conoscere il valore della bici in quanto per legge, non si possono accettare regali di valore superiore ai 150 euro. Trattandosi d’una bicicletta ripiegabile, costa 90 euro, che lo studio legale aveva mandato a numerosi clienti. Ho pensato di tenerla per donarla a qualche associazione che ne avesse bisogno. Peraltro, non vado in bici perché soffro di mal di schiena da tempo e la mia bicicletta è in garage con le ruote sgonfie”.

Non resta che attendere il verdetto del consiglio comunale che avrà luogo giovedì sera durante il quale si potrebbe tenere un dibattito (forse, chissà, vedremo, può darsi, non si sa mai) su questa vicenda.

Chi scrive ha fatto politica nel PLI negli anni settanta, ottanta e novanta del secolo scorso, e quando arrivava una lettera anonima, la si buttava nel cestino. Ma eravamo nella Prima Repubblica quando i politici erano persone serie e preparate.

Siamo a pochi mesi dalle amministrative e a Voghera non abbiamo ancora sentito niente di serio a proposito della Cosa Pubblica. Solo cicalecci di portineria e pettegolezzi di palazzo degni delle “besagnine” di Genova.

Non un progetto serio, articolato, che tenga conto delle risorse a disposizione per fare le cose. Solo proclami che sono scatole vuote e querele per diffamazione per una politica locale ridotta a bassa cucina.

Un po’ poco, signori, per risollevare le sorti di una città che sembra incamminata inesorabilmente sul viale del tramonto.

Ma qualcuno diceva che ogni popolo ha il governo che si merita. Anche a Voghera.