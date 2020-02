Dalla Chiesa: Sardine? Salvini unico a omaggiare mio padre

Palermo – Salvini è “l’unico politico che sia andato a salutare il commissariato di Polizia e la lapide di mio padre. Mentre le sardine ballavano e bevevano birra in piazza”. Lo scrive sul suo profilo Twitter Rita Dalla Chiesa con riferimento alla visita di ieri di Matteo Salvini a Palermo. Intanto il Capitano non ha rinunciato a mandare l’ennesimo messaggio a Bossi: “Non esistono padri nobili – dice – ma la Lega adesso non è vero che è meno forte al Nord anzi, a differenza del passato, sta crescendo molto anche al Sud, in Sicilia e in Calabria”. Matteo Salvini ha chiuso all’Assemblea Regionale siciliana la due giorni a Palermo per lanciare la Lega Nazionale nell’Isola. E difende la sua linea, che non piace molto alla base storica della Lega nata con Bossi.