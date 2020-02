Da Comune di Acqui Terme

Da mercoledì 12 febbraio lo sportello Econet si sposta da Palazzo Levi alla Ex Kaimano

Acqui Terme – Da mercoledì 12 febbraio l’ecosportello Econet non sarà più in Palazzo Levi, in piazza Levi 12. Aprirà a pochi metri di distanza in via Maggiorino Ferraris 5, negli spazi del Comune di Acqui Terme della sala Ex Kaimano.

Una soluzione più funzionale per gli utenti che avranno così spazi più capienti e comodi. Gli orari di apertura dello sportello rimangono invariati: da lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

L’utenza acquese potrà così continuare, nei giorni di apertura, ad avere a disposizione i vari servizi offerti dall’Ecosportello, tra cui il ritiro dei contenitori e dei calendari. Gli operatori dello sportello sono formati dall’azienda Econet per illustrare nel dettaglio il funzionamento della raccolta differenziata e per rispondere a ogni dubbio o richiesta di chiarimento.

Su www.econet.eu tutte le informazioni.