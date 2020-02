Dal Senatore Massimo Berutti

Fauna selvatica, il Senatore Massimo Berutti presenta interrogazione al Ministro dell’ambiente

Roma– “La necessità di un intervento nazionale per contrastare la proliferazione di una fauna selvatica sempre più pericolosa e dannosa è evidente da tempo. Per questo, già lo scorso anno, ho presentato un disegno di legge frutto di un lavoro di ascolto dei territori e del mondo agricolo. La maggioranza – spiega il Senatore Massimo Berutti descrivendo l’interrogazione posta al Ministro dell’ambiente – continua però a non ascoltare alcuna proposta e prosegue nel non voler intervenire”.

Le esortazioni ad intervenire per prevenire, contrastare e risarcire i danni da fauna selvatica vengono infatti avanzate da tempo da tutte le associazioni di categoria. Nonostante questo, il Governo non ha avviato alcuna azione e come recentemente dichiarato dall’Assessore all’agricoltura del Piemonte, Marco Protopapa, pare essere lo stesso Ministero dell’ambiente a non volere intervenire per modificare la normativa nazionale, la legge 157 del 1992, in modo da soddisfare le legittime esigenze degli agricoltori.

“Lavoro da tempo a fianco degli agricoltori su questo tema – prosegue Berutti – e le parole di Protopapa sulla mancanza di collaborazione istituzionale da parte del Ministero dell’ambiente mi preoccupano. Lo sviluppo economico e la sicurezza di agricoltori e cittadini dovrebbero essere temi senza colore politico e invece pare non sia così. Per questo – conclude Berutti – ho chiesto al Ministro Costa di dire parole chiare sull’intenzione di intervenire rendendo una legge di trent’anni fa al passo con i tempi e le esigenze attuali del mondo agricolo e dei cittadini. Attendo una risposta tempestiva e rinnovo l’invito alla maggioranza a considerare le proposte anche delle opposizioni. Il mio disegno di legge è depositato, basta avviarne l’iter”.