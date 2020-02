Donne, adesso basta

di Andrea Guenna – A Sanremo la giornalista arabo-israeliana (è nata a Haifa in Israele) Rula Jebreal ha raccontato la storia di sua madre, stuprata due volte per cui, sconvolta, s’è tolta la vita dandosi fuoco. Con tutto il rispetto per quella povera signora, la commovente narrazione di Rula – di cui leggo sui giornali perché il Festival non lo guardo – fa parte di un leitmotiv che vuole gli uomini maiali violenti e prevaricatori, e le donne vittime. Ebbene, chi scrive ha sempre amato le donne e le ha sempre rispettate. In casa, sia mio padre – che era un gentleman d’altri tempi – che mia madre mi hanno insegnato che l’amore per le donne è innanzi tutto rispetto, ma mi hanno anche messo in guardia da quelle donne che, più furbe delle altre, possono abilmente metterti nel sacco. Dico questo perché l’atteggiamento di quegli uomini che sono violenti con le donne (essendoci il testosterone che nell’uomo fa la differenza) sarebbe la norma se non ci fosse una solida educazione che fa dell’uomo una persona corretta invece di un gorilla. Ma l’educazione, oggi, è saltata per aria – perché è saltata per aria la famiglia normale – e siamo ridotti a vivere in una società fatta di trogloditi e minchioni che si esibiscono in atteggiamenti che invadono la sfera della libertà altrui. A chi scrive hanno insegnato che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri, antico e splendido – in quanto semplicemente perfetto – principio liberale ripreso da molti pensatori fra cui Kant e John Stuart Mill che completa il concetto e scrive: “Il solo e unico fine che autorizzi l’umanità, individualmente o collettivamente, a interferire con la libertà di azione di uno qualunque dei suoi membri, è quello di proteggere se stessa. L’unico scopo che autorizzi l’esercizio del potere nei confronti di qualsiasi membro della comunità civile contro la sua volontà è quello di evitare danno agli altri”, per cui salvo le eccezioni appena lette, si ritorna al concetto liberale di libertà. Liberale e non liberista per cui, invece, si piega la libertà individuale e collettiva ai principi della finanza globale. Ebbene Rula, ieri sera, ha infranto il principio liberale di libertà perché col suo sfogo – che è meglio fare sul lettino dello psichiatra – ha visibilmente scosso la figlia Miral Rivalta (nella foto a lato) seduta nelle prime file del teatro, molti spettatori e telespettatori, per cui ha invaso la loro libertà. E lo ha fatto nel corso di uno spettacolo, trasformando in spettacolo una tragedia personale. Ecco perché il concetto liberale di libertà, che è quello della “libertà cosciente” e non selvaggia, deve essere assunto come stella polare della propria vita, dalle donne e dagli uomini che, certamente, avendo il testosterone, amano e donne e le vorrebbero tutte per loro (è così), ma non per questo devono andare “a caccia” di donne come si va a caccia di lepri o pernici. Ciò dipende dall’educazione, un’educazione che le mamme, sempre così impegnate per fare altro, hanno delegato alle tate, agli asili e alla scuola. E se la donna merita il massimo rispetto proprio in virtù del principio liberale di libertà cosciente, ma anche perché è madre, cioè colei che dona la vita, devono essere rispettati anche gli uomini che in stragrande maggioranza sono persone perbene, padri di famiglia di buon senso, mariti premurosi. E quando Rula grida dal palcoscenico di Sanremo: “Non dobbiamo più avere paura”, deve specificare di chi le donne non devono aver paura, perché altrimenti generalizza, come se le donne fossero insidiate da branchi di uomini assatanati alla stregua di zombie assassini. Gli è che Rula ha dato l’impressione di alludere a noi uomini senza distinzione, responsabili di mille colpe: da quella di non essere abbastanza sensibili nei confronti delle donne, a quella di essere violenti (certo, noi abbiamo il testosterone e a volte ci incazziamo anche), di voler prevaricare, di non essere abbastanza comprensivi. Per forza, noi siamo diversi da loro, non siamo e non saremo mai donne per il fatto che l’Altissimo ci ha assegnato i cromosomi XY e a loro XX, che sono un sigillo indelebile. È così. Non c’è niente da fare. Però possiamo essere simili a loro anche se, in questo caso, loro si lamenterebbero lo stesso perché ignorate, come qualcuna sta già facendo, per il fatto che di uomini veri non ce ne sarebbero più. Resta comunque il fatto che, a mio parere, certe cose non si raccontano a Sanremo. Anche qui l’educazione ha il suo ruolo. Non si può spiattellare ogni cosa in pubblico, c’è un limite a tutto. Ci sono bambini che guardano e sentono, e per questo sono scioccati. Tant’è vero che, da quel che si legge, la figlia di Rula era palesemente scossa mentre sua madre si sfogava in pubblico. Ed ha sbagliato qualcuno ad applaudire. Applaudire che cosa? Dalla platea sarebbe stato meglio che si fosse levato un silenzio tonante e rispettoso. Ma Rula era lì per fare audience altrimenti l’avrebbero stoppata, e infatti quando c’era lei l’ascolto ha registrato un picco. Che diamine! Tutto ha un limite! Cosi è troppo facile e pericoloso. Oggi le donne hanno tutti gli strumenti per difendersi dai bruti, la società le difende e non è più come una volta quando in certe famiglie – non nella mia – il marito incartava la moglie e la moglie le prendeva in silenzio. Così come non bisogna dimenticare che non tutti gli uomini sono dei violenti e dei maneschi stupratori. La stragrande maggioranza degli uomini è composta da persone perbene. Il donnismo esasperato che scivola fatalmente nell’ostentato vittimismo è nocivo, anche perché determina un evidente disagio del maschio sotto accusa ed un conseguente aumento dei crimini contro le donne determinato da una sorta di rivalsa. Soprattutto se ci si esibisce da vittime incomprese davanti a milioni di spettatori. Chi scrive è un uomo di quasi 67 anni, ha vissuto una vita piena, intensa. Le ha date e le ha prese ma non ha mai perso l’amore della donna che non l’ha mai abbandonato: sua moglie. Una donna che ama più di se stesso per cui spera di morire prima di lei perché se fosse il contrario per lui sarebbe un dramma. Viva l’amore, abbasso il vittimismo.