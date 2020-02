Sette lavoratori in nero scoperti in un’officina e in un ristorante dell’Alessandrino

Alessandria – Sette lavoratori in nero sono stati scoperti dall’Ispettorato del Lavoro di Asti-Alessandria, al termine di una serie di accertamenti, nel territorio alessandrino.

Tre di loro erano impiegati in un’officina, su un totale di nove lavoratori, mentre gli altri quattro in un ristorante-pizzeria, su un totale di cinque lavoratori.

Si procederà, adesso, al recupero dei contributi e premi assicurativi omessi a favore dei lavoratori, occupati senza regolare contratto di lavoro.

L’intervento, che rientra nella costante attività di contrasto al lavoro sommerso e alla concorrenza sleale svolto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha comportato la sospensione di entrambe le attività imprenditoriali e l’applicazione della cosiddetta maxi-sanzione per lavoro nero nei confronti dei datori di lavoro che hanno occupato irregolarmente i lavoratori.