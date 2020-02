A breve ad Alessandria una via intitolata ai Vigili del Fuoco scomparsi a Quargnento?

Alessandria – Una via intitolata a Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, i tre Vigili del Fuoco scomparsi nella tragedia di Quargnento dello scorso 5 novembre.

Alessandria potrebbe averla entro tempi anche brevi.

Il presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Locci, ha chiesto entro fine febbraio la convocazione della Commissione Toponomastica di Palazzo Rosso. Le forze politiche di maggioranza e minoranza potranno, così, decidere quale strada intitolare ai tre pompieri tragicamente scomparsi.

A far partire tutta la procedura è stata la richiesta formale presentata da un cittadino, Matteo Ruffinotti.

Secondo quanto sottolineato da Locci “l’area sarà identificata in modo condiviso da tutti i gruppi consiliari. Sarebbe bello e significativo intitolare il tratto di strada o la rotonda o un’area verde nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco.”