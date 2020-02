A Sanremo il sermone donnista della Jebreal funziona, ma i dati non tornano

Red – Dopo l’intervento del nostro direttore sulla predica di Rula Jebreal al Festival di Sanremo, ci siamo presi la briga di controllare se quello che ha detto la bella palestinese fasciata da un luccicante vestito di Armani da qualche decina di migliaia di euro sia giusto, o la giornalista ha sparato dati a casaccio. Ad un certo punto ha detto: “In Italia, in questo magnifico Paese che mi ha accolta, i numeri sono spietati. Negli ultimi tre anni sono 3 milioni 118.000 le donne che hanno subito violenza sessuale nei posti di lavoro”. Facendo due conti in base ai dati Istat si viene a sapere che, a fine 2019, le lavoratrici in Italia sono circa 9,9 milioni. Quindi, secondo la fascinosa araba, una donna su tre nel nostro Paese avrebbe subito violenza sessuale sul posto di lavoro. Anche l’attento collega Franco Bechis, direttore de Il Tempo, non ha mancato di notarlo. E ha scritto su Twitter: “Nel suo monologo Rula Jebreal ha detto che in Italia sono state violentate negli ultimi 3 anni sul posto di lavoro 3 milioni di donne. Non conoscevo il dato, ma so che le donne al lavoro sono 9 milioni, quindi in ufficio ne avrebbero violentata una su tre. Sicura?”. A meno che gli italiani non si siano trasformati in assatanati stupratori, è del tutto evidente che la bella Rula ha sparato numeri a caso.

Ma un consiglio glielo vogliamo dare: cara Rula, quando si arriva in Italia dal mondo dei beduini per sputtanare un popolo come quello italiano, come ha fatto lei a Sanremo con la complicità degli idioti che stanno organizzando e conducendo il festival, bisogna almeno essere precisi e provare a dire la verità. Almeno quello.