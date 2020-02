Da Provincia di Alessandria

Riapertura S.P. 456 in località Panicale nel Comune di Ovada

Si informa la popolazione interessata che il giorno 10 febbraio p.v. alle ore 12, la S.P. 456 in località Panicata, insistente nel Comune di Ovada, sarà riaperta alla circolazione. La chiusura era stata causata dagli eventi atmosferici straordinari di ottobre/novembre 2019, che avevano generato un movimento franoso tale da impedirne l’utilizzo. I lavori di messa in sicurezza del versante ad oggi eseguiti, e non ancora conclusi, permetteranno la riapertura dell’arteria viaria a senso unico alternato.