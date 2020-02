Il gruppo Benetton ha licenziato Oliviero Toscani (nella foto col “Dentone con la Permanente”, Benetton ed una sardina ridens). L’improvvida frase sul crollo del ponte Morandi, pronunciata lunedì a “Un giorno da pecora”, è costata cara al fotografo che, in diretta su Radio 1 Rai, aveva detto: “Ma a chi interessa che caschi un ponte? Smettiamola”, parlando della foto delle sardine con lo stesso Toscani e Luciano Benetton. Le polemiche scaturite nei giorni scorsi, con l’hashtag lanciato dal governatore Giovanni Toti #anointeressa, hanno indotto il gruppo a prendere una decisione drastica. Il gruppo di Ponzano veneto, in una nota, scrive: “Benetton Group, con il suo presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo”. Non sono, dunque, bastate le scuse di Toscani, in parte accettate anche dai familiari delle vittime. “Luciano Benetton e tutta l’azienda, rinnovano la loro sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tremenda tragedia”, conclude la nota.