Incidente Frecciarossa: invece di denunciare gli operai del cantiere che non hanno chiuso lo scambio causando il deragliamento, i sindacati indicono uno sciopero

Alessandria – Ormai è certo che il deragliamento del Frecciarossa tra Livraga e Ospedaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, sia stato causato da una gravissima omissione da parte degli operai che stavano lavorando nel cantiere dove è successo il drammatico incidente per il fatto che si sono dimenticati di togliere i morsetti dai binari non collegando lo scambio. La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo nei loro confronti per omicidio colposo. Non si capisce perché, invece di stigmatizzare il comportamento degli operai responsabili della grave omissione, la triplice sindacale Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Fast insieme a Orsa abbia proclamato per venerdì due ore di sciopero di solidarietà per i due morti. Ma non hanno denunciato gli operai che con la loro gravissima omissione hanno causato il disastro. Domani, dunque, da mezzogiorno alle due, i Dipendenti del Gestore Infrastruttura nazionale, delle imprese ferroviarie che svolgono servizio di trasporto passeggeri e merci su tutto il territorio nazionale e delle società che svolgono servizi in appalto a bordo treno quali pulizia, servizi di ristorazione e accompagnamento treni notte, incroceranno le braccia. Viva l’Italia.