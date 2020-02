Testava fucili al poligono di tiro di Alessandria senza avere la licenza: denunciato

Alessandria – Stava testando dei fucili per alcuni suoi clienti al Poligono di Tiro di Alessandria, in via Giordano Bruno. Peccato, però, che non avesse la licenza del Questore per l’attività di riparazione delle armi.

È questa la ragione per cui è finito nei guai il titolare di una nota armeria dell’Acquese, colto in flagrante dalla Polizia in occasione di un recente controllo al “Tiro a segno nazionale” di Alessandria.

Dopo una rapida verifica, gli agenti hanno accertato che il numero di fucili trasportati, sette in totale, era in esubero rispetto al numero massimo consentito dalla vigente normativa.

L’uomo è stato, pertanto, denunciato per riparazione di armi senza licenza e trasporto abusivo di armi e gli è stata sequestrata una carabina, marca “Sauer”, modello 202, calibro 7 mm Remington Magnum.