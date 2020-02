Al San Giacomo di Novi neonato si frattura la testa subito dopo il parto: denunciati medici e paramedici

Novi Ligure (Franco Traverso) – Gli avvocati Giuseppe Lanzavecchia e Fabiana Rovegno del Foro di Alessandria hanno depositato in Procura una querela nei confronti di un’equipe di ostetricia e ginecologia dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure per conto dei genitori di un bimbo che dopo il parto presentava un grosso ematoma alla testa, probabile effetto d’una caduta. Il neonato è stato trasferito d’urgenza al Gaslini di Genova dove gli hanno riscontrato una frattura cranica parietale. I fatti risalgono al novembre scorso per l’ennesimo caso di malasanità all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure che, dopo il processo del 2016, nel quale hanno dovuto difendersi ben cinque medici novesi – poi quasi tutti assolti – per un catetere dimenticato tra l’addome e la vescica che ha causando la morte di un’anziana di 85 anni operata al femore, e dopo il procedimento penale ancora in corso per un caso d’infezione all’anca che ha colpito un paziente di 59 anni, finisce nella colonna infame della cronaca nera per un neonato con la testa fracassata. Il grosso ematoma era stato abilmente nascosto da una cuffietta, ma la mamma si è accorta subito che qualcosa non andava appena ha visto il neonato. Tolta la cuffietta che sembrava troppo voluminosa ha notato un grosso bernoccolo cerchiato di rosso. Nonostante che i medici avessero detto che si era trattato di un parto senza complicazioni, il dolore aumentava e il piccolo soffriva molto, finché, una settimana dopo, è stato trasferito al Gaslini dove è stato sottoposto a esami per cui è stata confermata una frattura ed un’emorragia. Naturalmente al San Giacomo hanno minimizzato: “Può succedere – ha detto un’infermiera – quando il neonato rimane un po’ nel canale del parto”. Tuttavia la contusione era chiaramente dovuta a un colpo preso contro qualcosa di duro, molto probabilmente dovuto ad una caduta. Almeno di questo sono convinti i genitori. “Il nostro sospetto – dice la madre – è che sia caduto. Infatti, mentre ero ancora in sala parto il bambino era stato portato in una stanza vicina ed ho sentito un tonfo seguito dall’imprecazione di un medico”. Insomma a Novi i medici dell’ospedale si sono “beccati” l’ennesima querela, mentre quelli del Gaslini, dove il neonato è stato ricoverato dal 9 al 27 novembre, prima di dimettere il bimbo, hanno prescritto il monitoraggio del suo sviluppo neurologico e la necessità di un controllo costante, oltre a una specifica fisioterapia.

Per la cronaca l’ospedale di Novi è stato classificato nel 2015 come uno dei peggiori in Piemonte. Secondo una graduatoria di Ag.en.as (Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari) del 2015, il San Giacomo risultava il peggiore in assoluto in tutto il Piemonte per quanto riguarda l’intervento al Femore, mentre non compariva nella graduatoria positiva in nessun’altra specializzazione. Si sperava che le cose potessero migliorare, ma il caso del neonato con la testa fracassata, ha raffreddato qualsiasi ottimismo.