Finto avvocato ricusa il giudice al processo a suo carico

Alessandria – Vincenzo Zagami, 52 anni di Trani, era per tutti un buon avvocato giunto in città da qualche anno dove aveva aperto uno studio in corso Roma. Risulta iscritto in Italia come “avvocato straniero” ma sembra che avvocato non lo sia per niente. La sua prima cacciata dall’Ordine è avvenuta nel ‘92: era soltanto praticante e si faceva già passare per avvocato. Poi, il curriculum giudiziario si è allungato con soggiorni nelle carceri italiane e francesi. Nonostante ciò è comparso nel caso Telekom Serbia come difensore di un alessandrino indagato nell’inchiesta sul fallimento della Chil Post di Tiziano Renzi, padre dell’ex premier.

Gli è che oggi, su di lui, indagano due magistrati della procura torinese. Le ipotesi sono di abuso della professione e truffa. Anche qui da noi non gli è andata meglio: per il fatto che non risultava iscritto al Foro di Alessandria, il presidente dell’Ordine aveva verificato e non aveva visto il suo nome nell’albo nazionale e l’aveva segnalato alla procura che l’ha incriminato per esercizio abusivo della professione.

Mercoledì la prima udienza del processo a suo carico ma, siccome il suo avvocato si è sospeso dal Foro di Trani, non può difenderlo, s’è proceduto alla nomina di un avvocato d’ufficio.

Ma Zagami non vuole né l’avvocato d’ufficio né il giudice e dichiara: “Chiedo la ricusazione del giudice perché ha una palese inimicizia nei miei confronti e la rimessione del processo a un altro tribunale più obiettivo di questo”. La giudice Maria Teresa Guaschino risponde: “Lei può dichiarare quel che ritiene, ma non dire il falso”.

Insomma, più che un’udienza penale s’è trattato di una comica.

Ogni tanto quattro risate in Tribunale fanno bene alla salute.