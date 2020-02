La Cerutti potrebbe essere ceduta a imprenditori stranieri

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Da un lato i forti debiti coi fornitori, dall’altra il crollo delle vendite della carta stampata, hanno determinato la crisi, apparentemente irreversibile, in cui versa la Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. che opera nel settore della progettazione e costruzione di macchine ed attrezzature per la stampa. In trent’anni ha perso il settanta per cento dei dipendenti, passando da mille del 1990, scesi a 500 nel 2009 ed oggi a 307. Tuttavia sembrano presentarsi opportunità di vendita in quanto due imprenditori internazionali, uno messicano e l’altro canadese, già fornitori del Gruppo, hanno fatto sapere di essere interessati ad acquisire l’azienda. Sono già stati in visita allo stabilimento e indiscrezioni attendibili li danno di nuovo in città entro il mese di febbraio. Intanto prosegue la ristrutturazione aziendale con lo stabilimento di Casale che ospiterà solo la parte tecnica e amministrativa, mentre la produzione sarà trasferita a Vercelli, e non è dato sapere quanti siano gli esuberi, in soldoni, quanti saranno i dipendenti che perderanno il lavoro. Per fortuna è stata concessa la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale che durerà un anno per tutti i dipendenti. A questo proposito sono in corso trattative con le banche per l’anticipo della cassa integrazione, operazione impossibile per l’Inps non prima di due mesi.