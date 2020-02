Il primo italiano positivo al test sta bene

Roma (da La Repubblica) – “Sta bene, ha lieve febbre e congiuntivite” l’italiano contagiato dal coronavirus ricoverato allo Spallanzani di Roma. Lo fa sapere l’ospedale specializzato in malattie infettive nel primo bollettino dopo il ricovero. Il paziente, che “inizierà in giornata terapia antivirale”, è stato trasferito nell’Istituto dalla struttura dedicata della Cecchignola, dove è risultato positivo al test di screening per nuovo coronavirus e dove è stata riaperta la quarantena per gli altri italiani rientrati dalla Cina.

L’uomo di Luzzara, 29 anni, è il primo italiano contagiato dal virus 2019-nCoV. Nella cittadella militare si trovava assieme agli altri 55 connazionali e si era recato a Wuhan per fare visita alla fidanzata. Avrebbero dovuto passare il Capodanno in Thailandia, ma il test ha bloccato tutto. L’allerta era scattata dopo le analisi condotte sui tamponi effettuati agli italiani sotto osservazione ed il soggetto interessato, che era in stanza da solo, era stato trasferito e posto in isolamento allo Spallanzani per ulteriori accertamenti. All’agenzia Ansa l’uomo ha dichiarato: “Sto bene, mi sento tranquillo. Al momento non ho nessun disagio particolare”.