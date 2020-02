Secondo l’intelligence russa Israele stava per colpire un aereo di linea

di Davide Bartoccini (Occhidellaguerra.it) – Un aereo di linea con 172 passeggeri a bordo è stato costretto ad atterrare in una base militare russa per non rischiare di trovarsi sulla traiettoria dei missili sparati da Israele. È questa la versione sostenuta da Mosca, che ha reso noto come un Airbus 320 diretto a Damasco abbia dovuto cambiare rotta per evitare una nuova strage del cielo.

Costretti ad atterrare

Il velivolo, proveniente da Teheran, è atterrato alla base aerea russa di Khmeimim, nella provincia siriana di Latakia, mentre le due ondate di F-16 dell’aeronautica israeliana colpivano senza preavviso obiettivi militari filo-iraniani in Siria. Il rischio sarebbe stato lo stesso che si è verificato a Teheran durante il raid dell’8 gennaio: quando la difesa aerea ha “intercettato” per errore il Boeing 737 dell’Ukraine Airlines che è caduto preda di un missile Tor (secondo le versioni più accreditate). A rendere nota questa informazione è stato Ministero della Difesa russo che, attraverso uno dei suoi portavoce, il generale Igor Konashenkov, ha denunciato l’accaduto spigando le dinamiche di un possibile “incidente sventato” e rivelando dati importanti sul raid israeliano.

Caccia israeliani in azione

Come anticipato ieri, quattro caccia israeliani F-16 “Sufa”, dopo aver violato lo spazio aereo libanese, hanno lanciato otto missili su obiettivi militari filo-iraniani localizzati nella periferia sud di Damasco. L’azione avrebbe attivato immediatamente le difese anti-aeree che hanno lanciato diversi missili per cercare di intercettare e sventare la minaccia. Nello stesso momento, un Airbus 320 proveniente Teheran stava approcciando l’aeroporto di Damasco. Secondo le fonti russe l’aereo di linea sarebbe “quasi entrato nell’area di fuoco dell’artiglieria e dei missili antiaerei”.

“Solo grazie al rapido intervento dei controllori dell’aeroporto di Damasco – ha fatto sapere il generale Konashenkov – e all’efficace funzionamento del sistema automatico di regolazione del traffico aereo è stato possibile deviare l’Airbus 320 sullo scalo di riserva, la base aerea russa di Khmeimim dove è atterrato”. E ha dato così man forte al Cremlino che ha sempre espresso pesanti moniti nei confronti di Israele e dei suoi “raid” a sorpresa che infuocano il Medio Oriente. Secondo un incrocio di dati effettuato su FlightRadar24, si sarebbe tratto di un aereo della compagnia siriana Cham Wings.

Ci sono già 23 morti

Il ministero della Difesa russo a Mosca ha inoltre fornito un resoconto aggiornato dell’attacco già segnalato ieri dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, portando a 23 le vittime dell’attacco: tutti militari armati filo-iraniani. Il raid sarebbe avvenuto in due ondate, la prima all’1:21, con obiettivi localizzati nell’area di al-Kiswah, Marj al-Sultan e Jisr Baghdad, e la seconda ondata all’1:41, con obiettivi militari localizzati “nei dintorni della campagna di Dara’a, Quneitra e Damasco”, riporta The Jerusalem Post. I missili, riporta sempre il sito israeliano, sarebbero stati lanciati da “aerei da guerra israeliani in volo nello spazio aereo nel Libano meridionale e nel Golan occupato”.

Una guerra “nascosta”

Questi eventi – e questi rischi – non sono una novità. Sono anni oramai che Israele conduce ufficiosamente una “guerra” contro le milizie filo-iraniane attive in Siria, Iraq e Libano per sventare il trasferimento di armi avanzate provenienti dall’Iran e destinate ad Hezbollah e altri movimenti armati sciiti attivi in Medio Oriente e legati anche ad Hamas. La Difesa israeliana ha infatti ammesso – sebbene non riveli mai informazioni approfondite – di aver effettuato centinaia di attacchi aerei in Siria da quando è scoppiata la guerra civile nel 2011.

Numerosi sono stati anche quelli al confine nord dell’Iraq. Di recente un raid è stato anche confermato in Libano per “merito” della diffusione propagandistica di una foto che ritrae uno dei nuovi F-35 “Adir” in volo su Beirut.

Israele fuori controllo

Questa libertà che l’aeronautica israeliana si concede nei conforti di un alleato di Mosca, come lo è la Siria, non coincide con la visione dello scacchiere che hanno al Cremlino. Il generale Konashenkov ha infatti colto l’occasione per denunciare quella che è diventata ormai una “pratica tipica” dell’aeronautica di Israele, che userebbe inoltre aerei civili o terzi come “scudo” per inficiare le difese antiaeree siriane. Questa affermazione – priva di un reale riscontro nel primo caso – riporta tuttavia alle cronache il caso del 2018: quando la difese aerea siriana finì con l’abbattere per errore un aereo spia russo in volo sulla Siria, uccidendo tutti e 15 i membri dell’equipaggio. L’incidente si verificò proprio a causa di un jet israeliano che cercava di sfuggire al tracciamento dei missili di Damasco.