Sfregiata una stele dedicata ai martiri delle Foibe

Roma – A Pomezia, in provincia di Latina, è stata vandalizzata una stele posta in memoria dei martiri delle Foibe. Con una bomboletta spray è stata scritta una frase minacciosa, che non c’entra niente con le Foibe, ma per chi l’ha scritta tutta fa brodo: “Fasci appesi” firmata “Antifa’”. In basso i simboli dell’anarchia e la falce e martello. Questo a pochi giorni dal Giorno del Ricordo, fissato dalla legge per il 10 febbraio.

Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni: “Mi auguro che i responsabili di questo atto vigliacco, l’ennesimo smacco alla memoria dei tanti nostri connazionali uccisi, vengano al più presto individuati – ha detto la leader di Fdi –. Mi appello al Comune di Pomezia affinché venga ripulito immediatamente il monumento, in tempo per le celebrazioni del Giorno del Ricordo di lunedì 10 febbraio. Ecco cosa succede quando certe associazioni di sinistra tentano a tutti i costi di sminuire o giustificare una tragedia nazionale”.

Se ci è consentita un’osservazione, crediamo che gli autori del gesto non siano altro che degli idioti sfaccendati che volevano fare una bravata.

O almeno speriamo sia così, per chi a sinistra, rispetta l’avversario e porta avanti le sue idee senza arroganza e prepotenza.

Oltre tutto quella delle Foibe è una vicenda che riguarda tutti gli italiani, di destra e di sinistra, perché ha interessato nostri compatrioti che sono stati vittime della tremenda violenza dei partigiani comunisti di Tito.