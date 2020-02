Sospetto coronavirus a Lugano: un paziente in isolamento

Lugano (Davide Illarietti di tio.ch) – Il coronavirus è arrivato in Ticino? Di sicuro è arrivato un protocollo rigoroso per affrontare possibili casi. Ed è scattato oggi alla clinica Moncucco di Lugano, per un paziente asiatico che ha mostrato dei sintomi d’influenza.

L’uomo, ricoverato al Pronto Soccorso, è stato posto in isolamento oggi, ed è stato sottoposto a un test precauzionale i cui risultati sono attesi per domani. La notizia è stata confermata in serata a tio.ch/20minuti dal direttore dell’istituto e dal medico cantonale.

“Si tratta di un protocollo predefinito – spiega il dottor Giorgio Merlani – sembra trattarsi di una normale influenza ma è necessario procedere con cautela. Daremo una comunicazione ufficiale solo in caso di esito positivo al test”.

Intanto si viene a sapere sulla Diamond Princess ci sono 61 infetti per cui la nave con 35 italiani a bordo è ancora bloccata.